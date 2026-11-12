Фотограф Піну Рахман виграв $200 тисяч на Hipa в Дубаї — The National

Бангладеський фотограф Піну Рахман отримав головну нагороду в розмірі $200 тисяч на 15-й Міжнародній фотопремії Хамдана бін Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума (Hipa) у Дубаї, ОАЕ. Загальний призовий фонд щорічного конкурсу становив $1 млн, повідомляє The National.

Перемогу Рахману принесла світлина родини, яка спить серед бетонних стін, що залишилися від їхнього будинку після пожежі. Фото зробили після пожежі в Корайлі — одному з найбільших і найбільш густонаселених неформальних поселень столиці Бангладеш Дакки.

Пожежа сталася 25 листопада 2025 року. Її гасіння тривало 16 годин, а вогонь знищив або пошкодив близько 1,5 тисячі будинків та залишив без житла тисячі мешканців. Серед жителів Корайлу є малозабезпечені сім’ї та люди, які були змушені переселитися через кліматичні катастрофи.

Тема конкурсу — родина

Темою цьогорічної премії стала родина — відповідно до проголошення 2026 року Роком родини в ОАЕ. Нагороду Рахману на церемонії вручив шейх Мохаммед бін Рашид бін Мохаммед бін Рашид Аль Мактум. Захід відбувся під патронатом кронпринца Дубая, заступника прем’єр-міністра та міністра оборони ОАЕ шейха Хамдана бін Мохаммеда.

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У конкурсі відзначили фотографів із п’яти континентів у категоріях «Родина», загальна фотографія, портфоліо, спортивна фотографія та зображення, створені із застосуванням штучного інтелекту. За словами генерального секретаря Hipa Алі бін Таліта, архів премії налічує понад мільйон фотографій від більш ніж пів мільйона авторів із 209 країн.

Інші лауреати

У категорії «Родина» переміг еміратський фотограф Хамід Обейд Аль Алі зі знімком краба з кладкою яєць у пурпуровій морській губці. Друге місце посів саудівський фотограф Наваф Алосаймі, третє — індієць Субхаджит Датта.

Палестинський фотограф Юсеф Альзанун став першим у категорії портфоліо, а кувейтець Фейсал Хамада посів друге місце у спортивній фотографії. Фотографом року Hipa назвали французьку фотожурналістку Веронік де Вігері за її роботи про людей, які постраждали від війни, утисків і конфліктів.

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