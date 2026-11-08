Фотожурналіст загинув під час боїв у Ємені — Anadolu Agency

Фриланс-фотожурналіст Абдуррахман аль-Хурі загинув під час висвітлення боїв між урядовими силами Ємену та хуситами в провінції Маріб. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Спілку журналістів Ємену.

Робота на лінії фронту

За даними спілки, у п'ятницю аль-Хурі знімав на передовій у південній частині провінції Маріб. Він постачав фото та відеоматеріали медіа й репортерам, які працювали в провінції Маріб.

Спілка журналістів Ємену висловила співчуття у зв'язку із загибеллю молодого журналіста та закликала розслідувати обставини його смерті, щоб притягнути винних до відповідальності. Також організація наголосила на потребі захисту журналістів і працівників медіа під час збройних конфліктів.

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Бої в Марібі

Окремо єменська армія заявила, що в боях із хуситами в Марібі загинули двоє командирів. Подробиць щодо часу та обставин їхньої загибелі військові не навели.

Урядові сили контролюють місто Маріб і нафтові та газові родовища провінції, тоді як хусити утримують кілька сільських районів. Ескалація боїв між сторонами відновилася в липні після припинення дії перемир'я 2022 року.

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