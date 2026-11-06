Fox завершила придбання Roku за $22 млрд — Channel NewsAsia

Fox Corp завершила придбання стримінгової платформи Roku за $22 млрд. Угоду, про яку оголосили в червні, уклали з оплатою готівкою та акціями. За даними Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, Fox повідомила про завершення придбання 6 листопада.

Доступ до аудиторії Roku

Завершення угоди надає Fox доступ до платформи Roku, якою користуються понад 100 млн домогосподарств. Для медіакомпанії, що залежить від кабельного телебачення, це може допомогти залучити більшу цифрову аудиторію.

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Ставка на рекламний бізнес

Fox розраховує, що стримінгова платформа посилить рекламний бізнес мовника та розширить онлайн-охоплення його спортивних і новинних програм. Доступ до користувачів Roku потенційно також дасть компанії змогу точніше націлювати рекламу.

У CNA придбання назвали значною ставкою Fox на розвиток цифрового напряму. Компанія очікує, що платформа Roku допоможе їй збільшити присутність в інтернеті через ширший доступ до домогосподарств, які користуються сервісом.

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