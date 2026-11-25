Дослідники виявили, що архітектура колоректальної пухлини та форма клітинних ядер можуть вказувати на прогноз пацієнта незалежно від стадії хвороби й мутаційного статусу. Як повідомляє Nature, найгірший прогноз мали пацієнти з переважно фрагментованою архітектурою пухлини — ділянками з порушеною безперервністю тканини, значною стромальною інфільтрацією та слабо диференційованими залозистими структурами.

Аналіз понад 25 мільйонів клітин

Для дослідження науковці використали зразки тканин від 1342 пацієнтів із колоректальним раком та проаналізували понад 25 мільйонів клітин. Вони застосували машинне навчання для оцінки архітектури пухлин і сегментації ядер на рівні окремих клітин.

Алгоритм розподіляв зразки на три головні типи архітектури: залозисту, солідну та фрагментовану. Фрагментований тип був пов’язаний із найгіршим прогнозом за показником специфічної для хвороби виживаності у пацієнтів із мікросателітно-стабільними пухлинами. Цей зв’язок зберігався серед пацієнтів із раком II–III стадій, а прогностичне значення архітектури перевірили в окремій когорті з 270 пацієнтів.

Дослідники також встановили, що округліші й регулярніші ядра клітин частіше траплялися у фрагментованих ділянках пухлини та були пов’язані з гіршим прогнозом. Натомість у залозистих і солідних структурах частіше виявляли витягнуті ядра.

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Зв’язок структури пухлини зі станом клітин

Просторова транскриптоміка восьми зразків цілих пухлин показала, що різні типи архітектури відповідають різним програмам клітинного стану. У залозистих структурах були збагачені маркери класичних кишкових стовбурових клітин, тоді як у помірно та сильно фрагментованих ділянках переважали регенеративні, подібні до фетальних, програми.

Фрагментовані зони також мали ознаки епітеліально-мезенхімального переходу — клітинної програми, пов’язаної з поширенням пухлинних клітин. За висновком авторів, фрагментація тканини та пов’язаний із нею стискальний стрес можуть через сигнальний шлях YAP сприяти переходу стовбурових клітин із LGR5-позитивного стану до ANXA1-позитивного феталоподібного стану. Склад позаклітинного матриксу й сигнали TGFβ від строми, за даними роботи, сприяли епітеліально-мезенхімальному переходу.

Автори зазначають, що фрагментація відображає властивості пухлини, які не повністю охоплюють уже відомі гістологічні показники, зокрема пухлинне брунькування, гістологічний ступінь та Immunoscore.

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