У Німеччині «Фрайбург» зіграв унічию 2:2 з «РБ Лейпциг» у матчі Бундесліги, хоча після першого тайму господарі вели з рахунком 2:0. Лейпцизький клуб зрівняв рахунок на третій компенсованій хвилині завдяки голу Крістофа Баумгартнера, повідомляє Der Spiegel.

Перевага Фрайбурга до перерви

Ігор Матанович відкрив рахунок на 11-й хвилині, головою замкнувши подачу Деррі Шерханта. Для нападника це був десятий гол у сезоні в усіх турнірах. На 43-й хвилині Максиміліан Еггештайн реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR: м’яч після навісу Еггештайна влучив у руку Ніля Ель-Айнауї.

Гості створювали моменти ще до перерви, однак воротар «Фрайбурга» Міо Бакгаус відбив удари Нуси та Ромулу. Захисник «РБ Лейпциг» Віллі Орбан провів 270-й матч у Бундеслізі та став одноосібним рекордсменом клубу за кількістю ігор у чемпіонаті Німеччини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Два рішення після VAR і пізній гол

На початку другого тайму арбітр Робін Браун після відеоперегляду змінив початкове рішення про фол в атаці у боротьбі Беньяміна Генріхса та Шерханта й призначив пенальті на користь гостей. Крістофер Нкунку на 53-й хвилині потужно пробив під поперечину.

У другому таймі Ромулу влучив у зовнішній бік штанги, а Матанович не реалізував перспективний момент. Баумгартнер, який вийшов на заміну, спершу не забив головою на 79-й хвилині, але в компенсований час приніс «РБ Лейпциг» нічию. «Фрайбург» перервав серію із семи перемог поспіль, залишившись третім у таблиці, тоді як «Лейпциг» посідав четверту позицію перед матчем «Боруссії» Дортмунд і «Баєра».

У середу обидві команди зіграють в 1/8 фіналу Кубка Німеччини: «Фрайбург» зустрінеться з «Кайзерслаутерном», а «РБ Лейпциг» — з «Баєром».

Читай нас у