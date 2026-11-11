Фрахт і страхування в Ормузькій протоці залишаються у 10 разів вищими — Cyprus Mail

Експорт нафти з країн Перської затоки майже повернувся до довоєнних обсягів, однак фрахт і страхування суден, що проходять Ормузькою протокою, залишаються приблизно у 10 разів дорожчими, ніж до початку війни. Про це повідомляє Cyprus Mail.

За даними Kpler, від початку жовтня через Ормузьку протоку в середньому перевозили 10,5 млн барелів нафти на добу. Це менше за довоєнний показник у 13,5 млн барелів на добу, але суттєво більше, ніж у період найбільших перебоїв. З урахуванням альтернативних маршрутів в обхід протоки середній обсяг експорту нафти з регіону становив 16,7 млн барелів на добу проти 17 млн барелів до війни.

Ризики для судноплавства зберігаються

Міжнародна морська організація зафіксувала 131 підтверджений інцидент поблизу Ормузької протоки від початку війни 28 лютого до 9 листопада. У жовтні таких випадків було 35 — найбільше за один місяць конфлікту. Видання зазначає, що фактична кількість може бути більшою, оскільки судновласники не завжди повідомляють про інциденти без значних пошкоджень.

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Експортери нафти та скрапленого природного газу з країн Затоки використовують конвої, маршрути ближче до узбережжя Оману під захистом ВМС США, а також перевантаження з судна на судно. Ці заходи дають змогу підтримувати постачання, проте істотно підвищують операційні витрати.

Ціни на нафту знизилися

Котирування еталонної нафти Brent у вівторок опустилися нижче 90 доларів за барель уперше від кінця серпня. Від піку в 118 доларів 30 жовтня вони знизилися більш ніж на 20%. У матеріалі це пов'язують зі зменшенням очікувань щодо нової великої ескалації конфлікту між США та Іраном.

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що відкладе нові воєнні дії проти Ірану після звернень союзників із країн Затоки. Водночас США продовжують нарощувати військову присутність на Близькому Сході, а Катар і Пакистан ведуть посередницькі зусилля. Вашингтон і Тегеран, за даними видання, залишаються далекими від домовленостей, зокрема щодо іранської ядерної програми.

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