Фракція PDP може оскаржити рішення апеляційного суду — Premium Times Nigeria

Фракція Народно-демократичної партії Нігерії (PDP), яку очолює колишній міністр спеціальних обов’язків та міжурядових справ Кабіру Туракі, розглядає можливість оскаржити у Верховному суді рішення Апеляційного суду. Суд залишив чинним рішення на користь керівництва партії, яке підтримує Вайк, повідомляє Premium Times Nigeria.

Туракі заявив про це в Абуджі під час зустрічі з делегацією кандидатів у губернатори, які отримали у його фракції документи для висування. За його словами, юристи вже отримали доручення проаналізувати рішення суду та надати рекомендації щодо подальших дій.

Рішення апеляційного суду

Апеляційний суд одностайно підтримав попереднє рішення Федерального високого суду, який відхилив позов щодо керівництва фракції PDP на чолі з Абдулрахманом Мохаммедом. Позов подала рада піклувальників, пов’язана з фракцією Туракі та очолювана колишнім головою Сенату Адольфусом Вабарою.

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Вабара та ще семеро позивачів вимагали скасувати рішення суду нижчої інстанції й зобов’язати Незалежну національну виборчу комісію Нігерії визнати Тимчасовий національний робочий комітет, очолюваний Туракі. Вони стверджували, що цей орган сформували на засіданні Національного виконавчого комітету після квітневого рішення Верховного суду.

Плани фракції Туракі

Туракі сказав, що його фракція продовжить домагатися контролю над партією конституційними та юридичними методами. Він висловив сподівання, що Верховний суд підтримає її позицію, що дозволить кандидатам фракції взяти участь у загальних виборах 2027 року.

Від імені делегації кандидат від PDP на посаду губернатора штату Плато Сандей Біггс закликав керівництво фракції використати всі доступні правові механізми. Він також запропонував створити ширший майданчик для примирення та діалогу з незадоволеними членами партії, аби врегулювати кризу керівництва.

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