France 24 геолокував відео з імовірними бійцями Фатеміюн в Ірані — France 24

У провінції Систан і Белуджистан на південному сході Ірану зафіксували ознаки присутності бійців афганської шиїтської дивізії «Фатеміюн», яку Тегеран раніше залучав до війни в Сирії. Як повідомляє France 24, видання геолокувало відео з озброєними чоловіками та проаналізувало повідомлення про загибель членів формування.

29 вересня 2026 року правозахисне медіа Haalvsh опублікувало відео щонайменше з 13 озброєними чоловіками, яких воно ідентифікувало як бійців «Фатеміюн». France 24 встановив, що кадри зняли в районі гори Кала-Паде, приблизно за 80 кілометрів на захід від Захедана, в районі Рудмахі.

Ще одне відео, оприлюднене 21 вересня 2026 року, показувало збройний вишкіл чоловіків у школі в місті Гошт неподалік Саравана. France 24 геолокував місце зйомки, однак не зміг незалежно встановити особи чи належність чоловіків на цих кадрах.

Повідомлення про загиблих

Додаткові ознаки присутності «Фатеміюн» у провінції містилися в повідомленнях пов’язаних із формуванням Telegram-каналів і медіа. За їхніми даними, Ахмад Ягубі загинув 2 жовтня 2026 року внаслідок вибуху саморобного пристрою, а Мохаммадреза Рахімі — 13 жовтня під час збройного зіткнення.

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Агентство Fars, близьке до Корпусу вартових ісламської революції, опублікувало фотографії похорону Рахімі та назвало його членом «Фатеміюн», який загинув у Систані і Белуджистані. Відповідальність за обидва інциденти взяв на себе Народний фронт бійців — коаліція ісламістських і белуджських націоналістичних збройних угруповань, створена у грудні 2025 року. До неї входить «Джейш аль-Адль», яку США та Іран визнали терористичною організацією.

Зв’язки з КВІР

Після падіння уряду Башара Асада в Сирії у грудні 2024 року місцеперебування тисяч афганських бійців «Фатеміюн» залишалося незрозумілим. Під час американсько-ізраїльської воєнної кампанії проти Ірану в березні 2026 року пов’язані з КВІР медіа публікували повідомлення про загиблих внаслідок авіаударів.

Фото з меморіальних заходів дали France 24 підстави пов’язати частину загиблих із «Фатеміюн». Зокрема, Fars підтвердило загибель Алірези Фейзіана, який раніше був поранений у Сирії. Ці дані, зокрема згадка про підполковника КВІР Алі Акбара Сакета, свідчать, що частину бійців «Фатеміюн» могли інтегрувати до лав КВІР, зокрема на офіцерському рівні.

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