У випуску France 24 про саміт АТЕС у Шеньчжені, Китай, стверджується, що співзасновник Nvidia Дженсен Хуан, який мав супроводжувати президента США Дональда Трампа, більше не входив до переліку гостей. У програмі Хуана назвали співзасновником компанії — лідера у сфері обчислень для штучного інтелекту.

Теми випуску

Ведучі анонсували розмову про наслідки цієї історії та подальше посилення обмежень США на експорт чипів до Китаю. Серед інших заявлених тем — суперечки в адміністрації Трампа та змагання технологічних компаній за лідерство у сфері штучного інтелекту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Саміт у Шеньчжені

Саміт відбувається у Шеньчжені, де, за описом France 24, працюють великі китайські технологічні й промислові компанії. Випуск також порушує питання, як суперництво США та Китаю у сфері штучного інтелекту впливає на підходи до експортних обмежень. Окремо автори згадують, що Шеньчжень є місцем розташування китайської штаб-квартири американського ритейлера Walmart.

Читай нас у