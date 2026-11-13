France 24 випустив репортаж про хімічну атаку в сирійській Думі

France 24 оприлюднив 42-хвилинний репортаж про хімічну атаку в сирійському місті Дума, на околиці Дамаска. У програмі йдеться, що атака сталася 7 квітня 2018 року. Авторкою репортажу є Дженна Ле Бра.

Пошук вцілілих та очевидців

За повідомленням телеканалу, через вісім років після атаки журналістка розшукала вцілілих та очевидців смертельного нападу. France 24 зазначив, що докази вказували на сирійський режим, однак згодом вони зникли, а очевидці перестали говорити.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Версія про приховування обставин

Під час роботи над програмою Ле Бра також зустрілася з представниками деяких із найвпливовіших міжнародних інституцій. За твердженням France 24, репортаж розглядає масштабну кампанію з приховування обставин атаки, яку організував сирійський режим за підтримки Росії — держави-агресора. Телеканал попередив, що програма містить сцени, які можуть бути тривожними для частини глядачів.

Читай нас у