Франція і Німеччина близькі до угоди про керівництво ЄЦБ — Euronews

На неформальному саміті ЄС у Дубліні, Ірландія, Франція та Німеччина продовжили інтенсивні переговори про розподіл керівних посад у Європейському центральному банку. Як повідомляє Euronews, іспанське видання El País називає іспанця Пабло Ернандеса де Коса фаворитом на посаду наступного президента ЄЦБ.

Два претенденти на посаду президента

Посадовець ЄС заявив, що для заміни Крістін Лагард на чолі ЄЦБ висунуто двох кандидатів. Їхніх імен він не назвав, однак, за попередніми даними Euronews, за посаду змагаються Ернандес де Кос і колишній глава центрального банку Нідерландів Клаас Кнот. Єврогрупа підтвердила обидві кандидатури минулого тижня.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта поінформував лідерів про ситуацію вранці 13 листопада. За словами посадовця ЄС, на саміті 26 листопада Кошта планує почати консультації з Європейським парламентом і Радою керуючих ЄЦБ.

Переговори про інші посади

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Дубліні заявив журналістам, що домовленості вже вимальовуються, але ще не є остаточними. За його словами, йому потрібно ще кілька днів для консультацій із партнерами по коаліції, після чого Німеччина представить свою пропозицію наступного тижня.

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За даними El País, Франція схиляється до кандидатури Ернандеса де Коса, який раніше був головою Банку Іспанії. У разі призначення він став би першим іспанцем на чолі ЄЦБ. Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо назвав досвід кандидата та його вміння досягати консенсусу важливими перевагами.

Пакет кадрових рішень

Німецьке видання Handelsblatt повідомило, що запропонована домовленість передбачає посаду головного економіста ЄЦБ для Берліна, а Франція може отримати портфель Ізабель Шнабель, відповідальної за ринкові операції. Офіс Мерца, за даними газети, підтримує кандидатуру професора Принстонського університету Маркуса Бруннермаєра на посаду головного економіста.

Термін повноважень нинішнього головного економіста ЄЦБ Філіпа Лейна спливає у травні. Для висунення кандидатів на дві інші вакантні посади у виконавчій раді ЄЦБ встановили дедлайн 18 листопада. Шнабель має залишити ЄЦБ 3 січня та перейти на роботу до МВФ, тому менш ніж за п'ять місяців виконавчу раду мають залишити троє з її шести членів.

Якщо Ернандес де Кос очолить ЄЦБ, вакантною стане посада генерального менеджера Банку міжнародних розрахунків у Базелі, яку він обіймає з 1 липня 2025 року.

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