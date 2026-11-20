Франція та Німеччина подали кандидатури на дві посади у Виконавчій раді Європейського центрального банку, які незабаром звільняться. Берлін запропонував професора Принстонського університету Маркуса Бруннермаєра на посаду головного економіста ЄЦБ, а Париж висунув колишню міністерку Європи Лоранс Бун на посаду, пов’язану з ринковими операціями, повідомляє Politico Europe.

Дві майбутні вакансії

Бруннермаєр має замінити ірландця Філіпа Лейна, чий восьмирічний термін на посаді головного економіста завершується 31 травня. Бун нині очолює напрям корпоративного та інвестиційного банкінгу в Santander. Її висунули на посаду, яка стане вакантною 4 січня, коли Ізабель Шнабель залишить ЄЦБ заради роботи в Міжнародному валютному фонді.

Якщо кандидатури схвалять, нова конфігурація також відкриє шлях колишньому голові центрального банку Іспанії Пабло Ернандесу де Косу до посади президента ЄЦБ після завершення повноважень Крістін Лагард 7 лютого. Нідерланди також розраховували отримати найвищу посаду в банку, однак аналітики, опитані виданням, вказали на неприйнятність одночасного призначення представників Нідерландів і Німеччини, яких вважають прихильниками жорсткішої монетарної політики, на дві найвпливовіші посади.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Роль ринкових операцій

Посада, на яку висунули Бун, може набути особливого значення в разі посилення напруженості на французькому та інших європейських боргових ринках. Єврокомісія у нових прогнозах вказала, що дефіцити бюджетів багатьох країн єврозони наступного року зростатимуть.

Колишній головний економіст ЄЦБ Петер Прат в інтерв’ю Politico у жовтні зазначав, що роль, пов’язана з ринками, стає найважливішою тоді, коли напруга на ринках посилює тиск на ЄЦБ щодо втручання в ринки облігацій. Головний економіст EFG Стефан Герлах назвав запропонований склад ради сильним через поєднання економічної експертизи, досвіду формування політики та міжнародних зв’язків.

Читай нас у