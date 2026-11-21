Франція планує домагатися засідання Ради Безпеки ООН після того, як М’янма відмовилася прийняти рішення Міжнародного суду ООН щодо дій її військових проти рохінджа у 2017 році. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Заява французького МЗС

Міністерство закордонних справ Франції оголосило про цей намір у суботу. За даними видання, йдеться про рішення суду, в якому зазначено, що військові М’янми вчинили звірства проти рохінджа у 2017 році.

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У французькому МЗС наголосили, що рішення Міжнародного суду ООН є остаточними та обов’язковими для сторін спору. Відомство також заявило, що їх потрібно повністю виконувати відповідно до міжнародного права.

Можливі дії Радбезу

Французьке міністерство послалося на Статут ООН. Згідно з його положеннями, Раду Безпеки можуть попросити вжити заходів для забезпечення виконання рішення Міжнародного суду, якщо одна зі сторін спору не дотримується рішення.

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