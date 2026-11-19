Французький медіарегулятор Arcom контролюватиме політичну неупередженість найвпливовіших YouTube-авторів та інших творців онлайн-контенту напередодні президентських виборів у Франції 2027 року. На них поширять правила, покликані гарантувати політичний плюралізм під час виборчої кампанії.

Як повідомляє France 24, Arcom під час виборчих кампаній стежить, щоб новинні телеканали та радіостанції надавали ефірний час усім кандидатам або політичним партіям, які беруть участь у виборах. На початковому етапі кампанії обсяг ефірного часу має відповідати прогнозованому результату кандидата, а з 5 до 30 квітня кандидатам мають забезпечити рівне ставлення.

Моніторинг великих відеоавторів

Голова Arcom Мартен Аждарі заявив, що регулятор зосередиться лише на найбільш значущих французьких відеотворцях. Серед прикладів він назвав автора суспільно-політичного контенту HugoDecrypte, справжнє ім'я якого Уго Траверс, та ведучого інтерв'ю Гійома Плея. Авторів подкастів лише в аудіоформаті цей моніторинг не охоплюватиме.

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За даними Reuters Institute, HugoDecrypte є важливим джерелом новин для молодої аудиторії та охоплює понад чверть людей віком до 35 років. Гійом Плей, який уже заявив про намір поспілкуватися з кандидатами у президенти наступного року, має 3,8 млн підписників на YouTube.

Вибори навесні 2027 року

Президентські вибори у Франції заплановані на 18 квітня та 2 травня 2027 року. Після них, імовірно в червні, мають відбутися парламентські вибори.

Розширення нагляду Arcom пов'язане зі зростанням аудиторій творців контенту, які, зокрема серед молоді, іноді перевищують аудиторії традиційних медіа.

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