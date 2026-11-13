Франція наказала систематично затримувати порушників біля шкіл — Anadolu Agency

Уряд Франції розіслав регіональним освітнім чиновникам і префектам спільну директиву, що передбачає жорсткіші та послідовніші дисциплінарні санкції щодо учнів і працівників освіти, причетних до блокад старших шкіл. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на BFMTV.

Поліція біля навчальних закладів

Документ, виданий міністрами внутрішніх справ та освіти, передбачає присутність поліції вранці біля шкіл, де відбуваються блокади. Влада також отримала вказівку систематично затримувати осіб, яких вважають порушниками порядку.

Керівникам навчальних закладів рекомендували подавати цивільні позови у випадках пошкодження майна шкіл. Міністри наголосили, що відновлення спокійної атмосфери є абсолютним пріоритетом, аби учні могли відвідувати заняття та готуватися до іспитів у належних умовах.

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Протести тривають із вересня

Загальнонаціональні протести та блокади в старших школах Франції почалися в середині вересня. Їхніми причинами названо нестачу вчителів, переповнені класи, погіршення стану шкільної інфраструктури та недостатні освітні ресурси.

Багато блокад відбувалися мирно, однак частина акцій супроводжувалася вандалізмом і сутичками, внаслідок яких постраждали учні та працівники освіти. Французька влада також готується до нових демонстрацій у суботу: у Парижі очікують від 30 до 60 тисяч протестувальників. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що по всій країні для підтримання безпеки залучать близько 70 тисяч поліцейських і жандармів. Профспілка SNPDEN-Unsa закликала директорів шкіл зібратися біля своїх закладів на протест проти насильства.

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