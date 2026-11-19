Франція не братиме участі в запропонованих центрах повернення мігрантів за межами Європейського Союзу, зокрема в Руанді. У французькому Міністерстві закордонних справ заявили, що вважають такі механізми неефективними та такими, що не відповідають цінностям, які прагне захищати Париж.

Позиція Парижа

Речник французького МЗС заявив, що позиція країни не змінилася. Відповідаючи на запитання про висловлювання міністра-делегата Бенжаміна Хаддада щодо таборів для мігрантів у Руанді, він зазначив, що такі центри на практиці є неефективними через спосіб їхньої організації. Про це повідомляє Anadolu Agency.

За словами речника, окремі європейські країни можуть долучатися до таких проєктів, використовуючи національне фінансування. Франція домоглася, щоб центри повернення мігрантів не отримували коштів із бюджету ЄС.

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Ініціатива п’яти країн

Австрія, Данія, Німеччина, Греція та Нідерланди заявили, що вивчають можливість створення центру повернення в Руанді. Вони мають намір досягти домовленості та розпочати переведення туди відхилених шукачів притулку до 2027 року.

Згідно із заявою Міністерства імміграції Данії, центр мав би приймати людей, які не мають законного права залишатися в країнах-учасницях ЄС і щодо яких є рішення про повернення, що підлягають виконанню. Переведені люди могли б інтегруватися в руандійське суспільство або добровільно виїхати до країни походження чи іншої держави, де мають законне право проживати.

Раніше Велика Британія домовилася з Руандою про передавання туди шукачів притулку для розгляду їхніх заяв. У листопаді 2023 року Верховний суд Великої Британії визнав цей план незаконним, вказавши на реальний ризик повернення людей до країн, де їм може загрожувати переслідування.

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