Франція обіграла ПАР 21:19 у матчі Nations Championship — Sky Sports News

Збірна Франції з регбі перемогла команду ПАР з рахунком 21:19 у матчі Nations Championship у Парижі у Франції. Господарі здобули лише другу перемогу над «Спрингбокс» в останніх 11 очних зустрічах, повідомляє Sky Sports News.

Три спроби до перерви

Французи забезпечили собі перевагу в першому таймі: спроби занесли Аарон Грандідьє-Нкананг, Тео Аттіссогбе та Луї Б'єль-Біарре. Максим Люку реалізував усі три спроби, тож до перерви Франція вела з рахунком 21:7.

Французька команда грала без чотирьох травмованих флай-хавів — Матьє Жалібера, Ромена Нтамака, Тома Рамоса й Антуана Астуа. Через це Антуан Дюпон грав на позиції десятого номера.

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Тиск ПАР у другому таймі

Після перерви збірна ПАР скоротила відставання завдяки спробам Кобуса Рейнаха та Малколма Маркса. У першому таймі спробу також заніс Ян-Гендрік Весселс. Мані Ліббок не реалізував третю спробу своєї команди й не зміг зрівняти рахунок.

ПАР отримала 20-хвилинну червону картку для Кобуса Візе за незаконне очищення раку. Франція також мала тимчасові вилучення Максима Люку, Аарона Грандідьє-Нкананга та Режіса Монтаня; останнього покарали через порушення під час сутичок, які переважно завершувалися на користь гостей.

Перемога дозволила Франції очолити таблицю команд Північної півкулі в Nations Championship. Наступний матч французи проведуть 21 листопада в Парижі проти Аргентини, а збірна ПАР того ж дня зіграє в Дубліні проти Ірландії.

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