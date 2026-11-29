Збірна Франції з регбі 29 листопада перемогла чинних чемпіонів світу — Південну Африку (ПАР) — з рахунком 40:34 у Твікенгемі у Великій Британії. Французька команда здобула титул першого Nations Championship.

Перемога Франції

Матч із регбі-юніон відбувся на стадіоні Allianz Stadium. У підписах до фотографій датою гри вказано 29 листопада 2026 року. Про результат зустрічі повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

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Епізоди матчу

На фотографіях до публікації видно, як француз Тео Аттіссогбе заніс першу спробу своєї команди та святкував її разом із Кальвіном Гургом. Також Аттіссогбе заніс четверту спробу Франції. На світлинах зафіксовано французького гравця Флоріана Вераге й представників ПАР Сію Колісі та Мані Ліббока. В останню хвилину Ліббок пробив штрафний, після якого ПАР вийшла вперед.

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