Збірна Франції з регбі 21 листопада в Сен-Дені, Франція, перемогла Аргентину з рахунком 45:17 на стадіоні «Стад де Франс». Завдяки цій перемозі французи вийшли до фіналу першого Nations Championship, де зіграють зі збірною ПАР — чинними чемпіонами світу.

Сім спроб Франції

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, Франція здобула атакувальний бонусний бал завдяки семи спробам. Кальвін Гург оформив дві спроби, а також відзначилися Мікаель Гіяр, Пеато Мовака, Емільєн Гайлетон, Тайлер Дуґід і Луї Б'єль-Б'ярре.

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Аргентина відповіла спробами Хусто Піккардо та Пабло Матери. Томас Альборнос набрав ще сім очок ударами по воротах.

Позиції в таблицях

Франція, чинний чемпіон турніру Шести націй, очолила таблицю команд Північної півкулі з 26 очками, випередивши Англію на один бал. Аргентина посідає четверте місце в таблиці Південної півкулі з 11 очками. Аргентинці не перемагали у Франції з 2014 року.

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