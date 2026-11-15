Франція підтвердила підтримку позиції Марокко щодо Західної Сахари — Asharq Al-Awsat

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час переговорів із главою МЗС Марокко Насером Бурітою в марокканській Ес-Сувейрі заявив про незмінну підтримку Парижем позиції Рабата щодо суверенітету над Західною Сахарою. Французький міністр також сказав, що теперішнє й майбутнє території мають розглядатися винятково в межах марокканського суверенітету, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Підтримка плану автономії

Барро повторив, що Франція повністю підтримує запропонований Марокко план автономії як єдину основу для остаточного політичного врегулювання регіонального спору. За даними видання, ця позиція відповідає курсу Франції, який Париж підтвердив на засіданні Ради Безпеки ООН 30 жовтня.

Франко-марокканське партнерство

МЗС Марокко повідомило, що переговори були частиною реалізації Посиленого виняткового партнерства, яке король Мухаммед VI та президент Франції Еммануель Макрон підписали 28 жовтня 2024 року. Ця рамка передбачає зміцнення двосторонніх зв’язків і розширення співпраці в різних сферах.

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Глави дипломатичних відомств обговорили взаємодію в політиці, торгівлі, культурній та гуманітарній сферах. Вони також відзначили спільність позицій щодо подій на Близькому Сході та перспектив реалізації рішення про створення двох держав. Обидві країни підтвердили намір підтримувати координацію задля безпеки, стабільності й розвитку в Магрибі, Сахелі та Середземномор’ї.

Візит до Ес-Сувейри

Барро прибув до Марокко для участі у сесії Всесвітнього форуму жінок за мир 2026 року, організованого асоціацією Les Guerrières de la Paix в Ес-Сувейрі. Програма візиту також передбачала зустрічі з марокканськими посадовцями, відвідання французьких культурних та освітніх закладів і розмову з представниками французької громади.

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