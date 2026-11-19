Франція підвищила рівень ризику пташиного грипу з помірного до високого на всій материковій території країни. Відповідний наказ опублікували в офіційному журналі в четвер, а нові правила набудуть чинності у п’ятницю, повідомляє Anadolu Agency.

Найвищий рівень ризику

Високий рівень є найвищим із трьох, передбачених французькими правилами. Він передбачає посилення нагляду та профілактичних заходів, спрямованих на обмеження поширення вірусу серед свійської птиці.

Міністерство сільського господарства Франції пояснило рішення зростанням кількості випадків серед диких птахів у кількох сусідніх країнах, а також циркуляцією вірусу вздовж міграційних маршрутів, що перетинають Францію.

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Спалахи серед свійської птиці

За останні тижні у Франції також зафіксували кілька спалахів захворювання. Їх виявили в присадибних господарствах у департаментах Жиронда та Приморська Сена, а також у департаменті Ланди — одному з основних районів виробництва качок.

На початку червня рівень ризику знизили до незначного після зимового спалаху 2025–2026 років. Із осені 2023 року вакцинація є обов’язковою для французьких ферм, де утримують понад 250 качок.

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