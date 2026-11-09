Франція підвищить мінімальну зарплату на 1,6% — Anadolu Agency

У Франції з 1 грудня мінімальна заробітна плата зросте на 1,6% — до 1502 євро на місяць після сплати податків. Про це оголосив прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню на тлі нової хвилі соціальної мобілізації в країні, повідомляє Anadolu Agency.

Підвищення зарплати і податкові заходи

Міністр праці Жан-П'єр Фаранду заявив, що новий рівень мінімальної зарплати почне діяти з 1 грудня. Лекорню назвав це підвищення другим за масштабом за останні 20 років і наголосив, що воно не є лише символічним. Водночас, за його словами, суттєвіше підвищення могло б у перспективі спричинити значні втрати робочих місць.

Уряд також має намір подати поправки до законопроєкту про бюджет на 2027 рік. Вони передбачатимуть виплати, пов'язані з енергоносіями, збільшення неоподатковуваного ліміту для оплати понаднормової роботи та податкові пільги для премій за участь працівників у розподілі прибутку.

Ліміт допомоги на пальне

Міністр економіки та фінансів Ролан Лескюр заявив, що уряд запропонує зберегти у 2027 році ліміт у 1000 євро на допомогу для покриття витрат на пальне працівникам. Торік цей ліміт підвищили з 300 до 1000 євро у відповідь на кризу в Ормузькій протоці.

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Лекорню також заявив, що підвищення мінімальної зарплати недостатньо, однак воно запускає новий цикл обговорень щодо зростання оплати праці. Найближчими днями комітет із моніторингу зарплат має провести зустрічі з профспілками та роботодавцями.

Страйки та блокування ліцеїв

У понеділок у Франції розпочався новий тиждень соціальної мобілізації. Канцелярія прем'єр-міністра провела соціальну конференцію за участю профспілок і організацій роботодавців. Деякі профспілки та представники молоді, яких не запросили на конференцію, закликали до страйку й демонстрацій у вівторок.

Станом на 9:30 у понеділок у країні були заблоковані 31 ліцей, що становить 0,8% із приблизно 3700 французьких ліцеїв. Такі дані Міністерства освіти наводить BFM. У регіоні Іль-де-Франс, за даними регіональної влади, порушення роботи зафіксували у 50 ліцеях. Там також повідомили приблизно про 30 інцидентів із феєрверками, зокрема близько десяти — на території навчальних закладів.

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