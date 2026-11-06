Франція планує надати €4 млрд кредитів школам і €1 млрд університетам — Deutsche Welle

У Франції уряд планує надати €4 млрд пільгових кредитів на ремонт шкіл до 2030 року та виділити ще €1 млрд університетам до 2029 року. Ці плани з’явилися на тлі загальнонаціональних протестів, повідомляє Deutsche Welle.

Державний борг Франції становить близько 120% ВВП. Для порівняння, співвідношення боргу до ВВП у Німеччині оцінюють приблизно у 65%, попри пакет інвестицій в інфраструктуру та оборону на €600 млрд.

Дорожчі запозичення

Франція має нижчі кредитні рейтинги, ніж Німеччина: залежно від агентства країну оцінюють на рівні AA, A+ або Aa3, тоді як Німеччина зберігає найвищий рейтинг AAA. Кілька агентств також надали Франції негативний прогноз.

Франція сплачує майже на 1,6 відсоткового пункту більше за 10-річними державними облігаціями, ніж Німеччина. Ця різниця, або спред, нині є найбільшою від фінансової кризи, а від червня 2026 року вона більш ніж подвоїлася.

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Економіст Центру європейських економічних досліджень Лейбніца Фрідріх Гайнеманн заявив DW, що різке зростання спреду погіршує умови фінансування для держави, позичальників і банків. На його думку, за такого сценарію ситуація може перерости у фінансову кризу.

Витрати на обслуговування боргу

За оцінками, у 2026 році Франція має сплатити понад €79 млрд відсотків за сукупним державним боргом, у 2027 році — понад €91 млрд. До 2030 року ці витрати можуть зрости до €125–132 млрд. Оцінка відсоткових платежів лише центрального уряду, наведена французькою казначейською агенцією Agence France Trésor, становить €62,6 млрд.

У найближчі роки країні доведеться рефінансувати значні обсяги облігацій, випущених за історично низьких ставок, а великий бюджетний дефіцит вимагатиме додаткових запозичень. Франція востаннє мала збалансований державний бюджет у 1974 році.

Дослідник Боннського університету Ландрі Шарріє зазначив, що, за даними французького статистичного агентства INSEE, 56% населення отримують від держави більше виплат і послуг, ніж сплачують у вигляді податків та соціальних внесків. На його думку, це підтримує прагнення більшості зберегти чинний стан речей.

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