Франція планує створити стратегічні запаси рідкісноземельних і критично важливих металів, щоб зменшити залежність від постачання з-за кордону та підготуватися до можливого дефіциту сировини. Ініціатива стосуватиметься оборонної промисловості, автомобілебудування та аерокосмічної галузі, повідомляє Euronews.

План представили на зустрічі «Захистити Францію» в Єлисейському палаці за участю близько 15 керівників промислових компаній. Створення механізму стратегічних запасів і спільних закупівель доручили державній фінансовій установі Caisse des dépôts. Компанії мають диверсифікувати постачання, інакше їхню державну підтримку можуть скоротити. Виробникам також пропонуватимуть механізми гарантування цін.

Параметри резервів ще визначають

Французька влада ще має визначити перелік найнеобхідніших для накопичення корисних копалин, сценарії їх зберігання та учасників системи. Дослідник аналітичного центру IRIS Фредерік Женнен вважає, що країна може поєднати фізичні резерви зі зобов’язаннями щодо закупівель.

За словами Женнена, запаси мають захистити країну від ринкових потрясінь і безпекових криз. Він зазначив, що Китай домінує в галузі, зокрема завдяки значним потужностям із переробки сировини. Експортні ліцензії дають Пекіну змогу розглядати продаж критично важливих матеріалів окремо залежно від кінцевого використання та одержувача.

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Потреби оборонної промисловості

Експерт також пов’язав потребу у фізичних запасах із забезпеченням оборонної промисловості у разі можливого відкритого конфлікту з Російською Федерацією — державою-агресором. На його думку, наявність сировини й комплектуючих на території Франції дала б змогу підтримувати виробництво протягом певного часу в кризовій ситуації.

Єлисейський палац повідомив про майже 7 млрд євро інвестицій у Франції, пов’язаних з ініціативою. Женнен назвав цю суму хорошим початком, однак наголосив на необхідності визначити одержувачів коштів і критерії їх розподілу.

Європейський Союз визначає 34 критично важливі види сировини, з яких 17 вважає стратегічними. За даними Єврокомісії, Китай постачає ЄС 85% самарію, Туреччина — 99% бору, а Південна Африка — 41% марганцю. Франція також хоче зарезервувати 25 млрд євро в межах майбутнього європейського Фонду конкурентоспроможності для стабілізації цін і формування європейських запасів.

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