Франція планує замовити MdCN Mk2 із дальністю понад 1 000 км — Asharq Al-Awsat

Французьке Генеральне управління озброєнь планує укласти з оборонною групою MBDA контракт на постачання нової версії морської крилатої ракети MdCN Mk2. Перші поставки заплановані з 2030 року, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Удари по наземних цілях

Ракета призначена для завдання ударів по наземних цілях на великій відстані. Її планують використовувати з багатоцільових фрегатів, а також атомних ударних підводних човнів класу Suffren.

Заявлена дальність MdCN Mk2 перевищує 1 000 кілометрів. Контракт готують на тлі прагнення європейських країн розвивати засоби для завдання далекобійних ударів через посилення російської загрози.

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Заплановані вдосконалення

Нова версія ракети має отримати вищу малопомітність, більшу уражальну здатність і кращу стійкість до глушіння супутникової навігації. Також передбачено вдосконалити її спроможність долати системи протиповітряної оборони противника.

Для підготовки місій планують застосовувати компоненти штучного інтелекту, розроблені командами MBDA.

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