Франція планує до 2027 року запустити стратегічні резерви рідкоземельних та інших пріоритетних металів, щоб зменшити залежність промисловості від іноземних постачальників, насамперед Китаю. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про цей намір під час закритої зустрічі з представниками промисловості в Єлисейському палаці. За даними французького телеканалу BFMTV, резерви формуватимуть за моделлю стратегічних запасів нафти. Також планується механізм, який дозволить компаніям спільно закуповувати матеріали.

Резерви для промисловості

Проєкт координуватиме французька державна фінансова установа Caisse des Dépôts. Вона консультуватиметься з компаніями, що використовують ці матеріали, зокрема з підприємствами оборонної та аерокосмічної галузей. Париж має намір зробити резерви повністю функціональними до 2027 року.

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Умови державної підтримки

Макрон також оголосив про жорсткіші вимоги до державної допомоги оборонним, аерокосмічним і автомобільним компаніям. Для подальшого отримання публічної підтримки вони повинні будуть подати плани диверсифікації джерел стратегічної сировини та скорочення залежності від Китаю.

Адміністрація президента Франції також розгляне можливість цінових гарантій для виробників, щоб надати їм більше визначеності та заохотити інвестиції. Париж закликав Європейську комісію вжити подібних заходів. Французький план охоплює близько 20 із 34 видів сировини, які ЄС у 2023 році відніс до критично важливих для чистої енергетики, цифрових технологій, космічної та оборонної галузей.

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