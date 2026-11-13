Франція попросить ЄК розглянути заходи через невиконання Алжиром угоди з ЄС — France 24

Франція заявила, що звернеться до Європейської комісії з проханням невідкладно розглянути умови застосування передбачених угодою заходів через недотримання Алжиром зобов’язань за угодою про асоціацію з ЄС. Про це France 24 повідомило з посиланням на речника французького Міністерства закордонних справ.

Звернення до Єврокомісії

Речник МЗС Франції Паскаль Конфаврьє заявив, що угода про асоціацію між ЄС та Алжиром передбачає можливість вживати належних заходів у разі недотримання зобов’язань. За його словами, французька сторона просить Єврокомісію негайно розглянути умови для застосування цих механізмів.

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Торговельні обмеження

Дипломати, які в жовтні спілкувалися з Reuters, повідомили, що наприкінці липня Алжир запровадив майже повну заборону на імпорт із Франції. Також, за їхніми даними, минулого місяця Алжир розпорядився призупинити постачання карбаміду до Франції.

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