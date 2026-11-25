Французькі розвідувальні служби пов’язали кібератаку на холодильні системи сотень супермаркетів у Франції з іранським підрозділом Shahid Kaveh. За їхніми даними, угруповання діє під наглядом Командування кіберелектронної діяльності Корпусу вартових ісламської революції. Під час атаки однієї ночі в жовтні зловмисники підвищили температуру холодильного обладнання, що призвело до знищення продуктів на мільйони євро.

Сліди ведуть до Shahid Kaveh

Як повідомляє Ars Technica, французькі спецслужби виявили в цифрових слідах атаки перську мову та інші ознаки, які вказують на Shahid Kaveh. Група також використовує онлайн-псевдонім CyberAv3ngers і раніше була помічена в атаках на об’єкти критичної інфраструктури.

У 2023 і 2024 роках CyberAv3ngers зламувала промислові системи ізраїльського виробництва, що застосовувалися у водопостачанні, промисловості й транспорті в кількох штатах США. Тоді суттєвих перебоїв у роботі систем не зафіксували, однак атакувальники залишали повідомлення, у яких називали обладнання ізраїльського виробництва законною ціллю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Техніка атаки та розшук підозрюваних

За даними французьких розвідувальних служб, група використала виготовлений у Китаї інструмент сканування, щоб шукати в публічному інтернеті підключені холодильні установки. Пов’язана з угрупованням інфраструктура також проводила розвідку через Modbus — протокол, який широко застосовують для керування промисловим обладнанням.

Франція домагається міжнародних ордерів на арешт трьох іранців, яких вважає причетними до атаки: ймовірного керівника Командування кіберелектронної діяльності Хаміда Рези Лашгаріана, а також лідерів Shahid Kaveh — Мехді Лашгаріана та Рези Саларванда. Хамід Реза Лашгаріан і Мехді Лашгаріан перебувають під санкціями США з 2024 року. Іран заперечив будь-яку причетність до атак на морозильне обладнання.

Цього місяця подібні атаки сталися також на супермаркети ще в десяти країнах Європи, однак відповідальність за них поки не покладено на жодне угруповання.

Читай нас у