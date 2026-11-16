Франція просить ЄС про санкції проти Ірану через заявлені кібератаки — Politico Europe

Франція закликала Євросоюз запровадити санкції щодо осіб і структур, яких Париж вважає відповідальними за заявлені кібератаки на холодильники в супермаркетах. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив про це на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє Politico Europe.

Докази причетності Ірану

Барро заявив, що передасть колегам докази, які, за позицією Франції, свідчать про причетність Ірану до атак у жовтні. Тоді зловмисники дистанційно зламали холодильники у 700 супермаркетах по всій Франції, підвищивши температуру їхньої роботи. Через це значна кількість продуктів зіпсувалася.

Минулого тижня Франція офіційно поклала відповідальність за ці атаки на Корпус вартових ісламської революції Ірану. Зокрема, Париж назвав підрозділ Shahid Kaveh, який, за твердженням французької сторони, проводить наступальні кібероперації.

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Очікування щодо санкцій

Міністр заявив, що прибув на зустріч, аби надати колегам докази, та закликав запровадити європейські санкції проти ключових осіб і структур, відповідальних за атаку. За словами Барро, він отримав широку підтримку цієї ініціативи.

Глава МЗС Франції висловив упевненість, що санкції можуть ухвалити до наступної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в середині грудня. За його словами, обмеження підтримує «дуже велика більшість» держав-членів ЄС.

Водночас жодна країна ще не поклала на Іран або іншу сторону відповідальність за подальші атаки на холодильники супермаркетів у різних країнах Європи, які сталися через два тижні після інциденту у Франції.

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