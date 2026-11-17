Французький уряд опрацьовує план відправлення до Лівану своїх військових для спільного патрулювання з Ліванськими збройними силами. Йдеться про сотні, а потенційно й тисячі військовослужбовців, повідомляє Jerusalem Post із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних із французькою ініціативою.

За даними видання, Париж також намагається залучити до цієї місії інші країни, однак поки що без успіху. Французькі посадовці обговорюють пропозицію з представниками США та Ізраїлю, прагнучи досягти домовленостей із Вашингтоном та Ізраїлем.

Позиція Ізраїлю

Ізраїль не хоче, щоб такі сили розміщувалися на південь від річки Літані. Запропоноване розгортання не передбачає мандата ООН і розглядається як окрема ініціатива уряду президента Франції Еммануеля Макрона. За таких умов Сполученим Штатам та Ізраїлю було б складніше перешкодити розгортанню місії, навіть якщо домовленості не буде досягнуто.

Окремо Франція, за словами джерел, планує створити в Лівані навчальні бази для місцевих збройних сил і направити інструкторів для посилення можливостей армії. Ці бази не планують розміщувати на півдні країни.

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Майбутнє присутності ООН

Французькі пропозиції просувають напередодні завершення мандата Тимчасових сил ООН у Лівані. Якщо мандат не продовжать, що, як зазначає видання, нині видається ймовірним, війська ООН можуть залишити країну до вересня 2027 року.

Паралельно Париж просуває іншу пропозицію — розгорнути приблизно 500 спостерігачів ООН для контролю за припиненням вогню. Ізраїль заперечує проти такого варіанта, а США можуть заблокувати його в Раді Безпеки ООН.

Французька ініціатива з’явилася на тлі візиту посла США при ООН Майка Волца до Лівану. Він зустрівся з президентом Жозефом Ауном, прем’єр-міністром Навафом Саламом і спікером парламенту Набіхом Беррі, а також відвідав штаб-квартиру Тимчасових сил ООН у Накурі. Сторони обговорювали майбутнє міжнародної присутності, безпекові домовленості на півдні Лівану та роззброєння «Хезболли».

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