Франція розгорне 70 тисяч поліцейських на тлі нових протестів — TimesLIVE

У Франції в четвер очікують нових масових протестів і страйків працівників державного сектору. Влада планує залучити по країні близько 70 тисяч поліцейських, тоді як внутрішня розвідслужба прогнозує участь від 500 до 700 тисяч людей у демонстраціях поза Парижем, повідомляє TimesLIVE.

Страйки в освіті та транспорті

Мобілізацію оголосили профспілки, зокрема ліва CGT, її також підтримали студентські групи. Вона відбувається після демонстрацій через вартість життя, стан державних послуг та освіти, які спричинили одні з найгірших громадських заворушень у Франції за останні роки.

Міністерство освіти повідомило, що до страйку можуть долучитися 17,5% учителів державних початкових шкіл. Профспілки також попередили про ймовірні перебої в роботі залізничного та громадського транспорту. Страйк уже сприяв скороченню виробництва атомної електроенергії на 2,4 ГВт уранці четверга.

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Реакція влади

Перед протестами президент Франції Емманюель Макрон провів у середу нараду з питань оборони та безпеки. Влада намагається знизити напруження після заворушень і мародерства 17 жовтня, коли в різних частинах країни були пошкоджені магазини та громадські будівлі.

Учасники протестів, зокрема школярі, називають серед головних проблем умови навчання та невизначеність щодо майбутнього. Французький уряд захищає тактику поліції, водночас заявляючи, що можливі зловживання розслідуватимуть. Загальнонаціональні акції минулої суботи здебільшого були мирними, хоча на їхній периферії сталися окремі сутички.

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