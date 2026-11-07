Франція розслідує фейкові мінування десятків рейсів у Європі — France 24

Французькі прокурори розпочали розслідування серії неправдивих повідомлень про вибухівку, які протягом останнього тижня стосувалися десятків комерційних авіарейсів у Європі. Слідчі також перевіряють, чи могли автори цих повідомлень бути пов’язаними з іноземними державами.

Перевірка авторів листів

Як повідомляє France 24, прокуратура Парижа має встановити авторів електронних листів із неправдивою інформацією та з’ясувати їхні можливі зв’язки з іноземними державами. Частина випадків стосувалася літаків, що пролітали над територією Франції. Французький уряд також заявив, що походження погроз розслідують.

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Реакція Ірландії

Уряд Ірландії повідомив, що неправдиві заяви про бомби, надіслані ірландським медіа, ймовірно були частиною скоординованої кампанії дестабілізації, пов’язаної з погрозами авіакомпаніям. У жодному з відомих випадків вибухівки не виявили, а причетних осіб поки не встановили.

Деякі листи були підписані як «бійці Male State» — назвою, що збігається з назвою радикального мізогінного угруповання в Росії. AFP не підтвердило зв’язку цього угруповання з повідомленнями. Засновник руху Владислав Поздняков заперечив причетність і заявив у соцмережах, що рух не існує з 2021 року.

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