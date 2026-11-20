У Франції міністр внутрішніх справ Лоран Нюньєс викликав на зустріч префекта Юга Муту через підозру у витоку конфіденційної інформації з відомства до правої партії «Національне об’єднання». Як повідомляє Anadolu Agency, Нюньєс заявив, що викликав Муту на зустріч у п’ятницю вранці.

Підозра щодо колишнього посадовця

Юг Муту, який нині обіймає посаду префекта департаменту Луаре, раніше був високопосадовцем Міністерства внутрішніх справ. Його підозрюють у причетності до передавання партії конфіденційних відомостей про розслідування щодо «Національного об’єднання».

У коментарі BFMTV Нюньєс заявив, що якщо факти підтвердяться, ситуація буде дуже серйозною. Він також підтвердив, що триває судове розслідування.

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Обшук у штаб-квартирі партії

9 листопада у штаб-квартирі «Національного об’єднання» провели обшук у межах розслідування можливого порушення професійної таємниці, конфіденційності слідства, а також приховування таких правопорушень.

Депутат «Національного об’єднання» Лоран Жакобеллі заявив, що лідерка партії Марін Ле Пен продовжить політичну кампанію. За його словами, партія не припинятиме діяльність щоразу, коли у справі з’являтиметься нова інформація.

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