Французькі Повітряно-космічні сили готуються до літа 2027 року сформувати нові ескадрильї для операцій із безпілотниками та стратосферними платформами. Плани оголосив начальник штабу Повітряно-космічних сил Франції генерал Жером Белланже в інтерв’ю Le Grand Continent, повідомляє AeroTime.

Ескадрильї для ударів і перехоплення

Найближчими місяцями на авіабазі Казо на південному заході Франції мають створити ескадрилью ударних і розвідувальних безпілотників. Її планують оснастити далекобійним дистанційно керованим боєприпасом Déluge виробництва MBDA, який у французьких військах також має назву Durandal.

Белланже також заявив про намір сформувати окрему ескадрилью дронів-перехоплювачів і підрозділи з меншими перехоплювачами для захисту військових об’єктів та розгорнутих авіабаз. За його словами, нова структура частково відтворює поділ винищувальної авіації 1960-х років на підрозділи протиповітряної оборони, бомбардування та розвідки.

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Стратосферні платформи та GOBI Zephyr

Ще одна ескадрилья вивчатиме військове застосування стратосферних платформ у співпраці з французьким національним космічним агентством CNES. Генерал відзначив можливість використання аеростатів на висоті близько 25 кілометрів для спостереження та радіотехнічної розвідки. Французький маневрений стратосферний аеростат BalMan, розроблений Hemeria під керівництвом CNES, здійснив перший політ у жовтні 2024 року.

26 листопада Міністерство збройних сил і ветеранів Франції повідомило, що оборонне закупівельне агентство DGA передало перші дрони-перехоплювачі GOBI Zephyr, розроблені компанією Harmattan AI. Системи призначені для боротьби з малими безпілотниками на дуже коротких дистанціях і знищують цілі прямим кінетичним ударом без вибухової бойової частини.

За даними DGA, GOBI Zephyr здатний розвивати швидкість до 350 км/год і діяти в радіусі до 10 кілометрів. Комплекс поєднує засоби виявлення, управління та перехоплення, а рішення про застосування дрона потребує дозволу людини. Першу партію передали через два місяці після початкового замовлення. Водночас DGA не уточнило, які саме підрозділи отримали системи та чи ними оснастять майбутню ескадрилью перехоплювачів Повітряно-космічних сил.

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