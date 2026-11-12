Франція створить міжнародний центр оборонного ШІ у 2027 році — Channel NewsAsia

Міністерство збройних сил Франції створить міжнародний центр, який сприятиме та підтримуватиме дедалі ширше використання штучного інтелекту в оборонній сфері. Відкриття центру планують на літо 2027 року.

Визнання з боку НАТО

Французьке відомство сподівається, що НАТО визнає новий центр. Про це представник міністерства повідомив журналістам під час брифінгу, передає Channel NewsAsia.

Фінансування ініціативи та склад міжнародних учасників центру ще не визначили. Франція запросила представників інших держав на конференцію наступного тижня, де планує представити деталі ініціативи.

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Застосування ШІ в обороні

Інструменти штучного інтелекту стали важливими для ведення війни після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Вони можуть пришвидшувати ухвалення рішень на полі бою завдяки обробленню й інтерпретації великих обсягів даних із безпілотників, супутників та інших сенсорів.

Європа значною мірою залежить від американських компаній, зокрема Palantir, у сфері військового програмного забезпечення із застосуванням ШІ. Ініціативу оголосили на тлі прагнення Європи посилити власні військово-технологічні можливості та зменшити залежність від США.

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