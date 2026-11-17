Франція та Малайзія у Куала-Лумпурі підвищили двосторонні відносини до рівня стратегічного партнерства та оголосили про співпрацю в обороні, торгівлі, енергетичному переході й галузі критично важливих мінералів. Про це повідомляє Channel NewsAsia за підсумками зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона з прем’єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом.

Макрон перебуває в Малайзії з дводенним візитом — першим із 2017 року. Наступного року дві країни відзначатимуть 70 років двосторонніх відносин.

Рідкісноземельні матеріали

Анвар Ібрагім заявив, що Малайзія погодилася експортувати до Франції частину необроблених рідкісноземельних матеріалів після зобов’язання Парижа співпрацювати в їх переробці. У 2024 році Малайзія заборонила експорт необроблених рідкісноземельних матеріалів, щоб захистити власні ресурси.

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Минулого місяця країна послабила обмеження, дозволивши умовний експорт сировини для досліджень або переробки. Французька компанія Carester і малайзійська гірничодобувна компанія Malaco співпрацюють над проєктом видобутку та переробки рідкісноземельних матеріалів, до якого входить сепараційний завод у штаті Перак. За словами генерального директора Carester Фредеріка Каренкотта, підприємство зможе переробляти орієнтовно 13 тис. метричних тонн рідкісноземельних матеріалів на рік.

Оборонна та технологічна співпраця

Лідери також були присутні під час підписання угод про співпрацю в енергетичному переході, виробництві напівпровідників та обороні. Серед домовленостей — план спільно створити регіональний центр протидії гібридним загрозам.

Компанія Airbus також погодилася постачати гелікоптери для Військово-повітряних сил Малайзії, повідомив Макрон, не навівши додаткових деталей. Франція посилює оборонну співпрацю з Малайзією в період, коли Куала-Лумпур переглядає надійність іноземних постачальників після відкликання Норвегією експортної ліцензії на ракети для малайзійського флоту.

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