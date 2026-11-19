Франція та Швеція провели перші спільні навчання в межах ініціативи передового стримування, запропонованої президентом Франції Емманюелем Макроном. Маневри Excalibur відбулися 16–18 листопада у північній Швеції за участю французьких винищувачів Rafale, здатних нести ядерне озброєння, літака-заправника Airbus A330 MRTT та шведських винищувачів Gripen, повідомляє Defense News.

Без ядерної зброї

Збройні сили двох країн заявили, що навчання мали на меті поліпшити взаємодію між французькими та шведськими військово-повітряними силами. Міністерства оборони Франції та Швеції повідомили, що під час маневрів не застосовували справжню ядерну зброю, а самі навчання не були спрямовані проти будь-якої країни.

Шведські збройні сили повідомили, що Франція і Швеція почали реалізовувати спільну дорожню карту стратегічної співпраці після поглибленого діалогу щодо передового стримування. За їхньою оцінкою, Excalibur продемонстрували готовність і спроможність двох держав діяти разом, а також їхню відданість стримуванню загроз і зміцненню безпеки союзників.

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Європейська взаємодія

Генеральний штаб Збройних сил Франції заявив, що спільне застосування Rafale і Gripen за підтримки A330 MRTT засвідчило високий рівень сумісності двох авіацій у сфері ядерного стримування та служить безпеці Європи.

Ці маневри відбулися після навчань минулого місяця, під час яких британські Eurofighter Typhoon супроводжували французькі Rafale на імітованій місії ядерного удару. Франція розвиває співпрацю з кількома європейськими союзниками на тлі ядерних погроз з боку Росії — держави-агресора — та невизначеності щодо гарантій безпеки Сполучених Штатів.

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