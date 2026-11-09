Франція викликала посла Ірану через кібератаку на холодильники — Global News Canada

Франція звинуватила Іран у кібератаці на холодильне обладнання супермаркетів, що сталася в країні 12 жовтня, та викликала іранського посла. Про це з посиланням на французьке Міністерство закордонних справ повідомляє Global News Canada.

Заява французького МЗС

У французькому зовнішньополітичному відомстві засудили кібератаки, які, за твердженням міністерства, Ісламська Республіка Іран здійснила на території Франції проти французьких інтересів. У заяві МЗС ці дії назвали неприйнятними та наголосили, що Франція засуджує їх у найрішучіших висловах.

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Наслідки атаки

Під час атаки 12 жовтня температура в холодильниках різко підвищилася. Це торкнулося приблизно 700 із 10 тисяч супермаркетів у Франції.

Прокуратура Парижа повідомила, що слідчі дійшли висновку про причетність до масштабної кібератаки іранського Корпусу вартових ісламської революції, який у матеріалі названо воєнізованою структурою.

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