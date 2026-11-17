Франція заборонила піротехнічні мортири до 27 листопада — The Independent
Франція тимчасово заборонила продаж і використання піротехнічних мортир по всій країні до 27 листопада. Обмеження запровадили після того, як такі пристрої застосовували проти поліції та поблизу шкіл під час протестів і блокад навчальних закладів.
Рішення МВС Франції
Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що заборона має запобігти серйозним порушенням громадського порядку під час демонстрацій, а також блокад біля середніх шкіл і університетів. У відомстві зазначили, що рішення пов’язане з ризиками використання піротехнічних виробів у період заворушень, повідомляє The Independent.
У різних регіонах Франції відбулися демонстрації, частина з яких переросла в насильство. За даними видання, учасники протестів використовували феєрверки проти поліцейських.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Протести біля навчальних закладів
Студентські протести почалися у вересні. Їхні учасники вимагали поліпшити стан шкільних будівель, збільшити кількість учителів і реформувати університетську систему. Однією з помітних форм протесту стали блокади освітніх закладів.
Згодом до руху долучилися профспілки та політичні активісти. Протести також почали відображати ширше невдоволення вартістю життя та станом державних послуг. Піротехнічні мортири є трубами для запуску феєрверків; у разі використання в горизонтальному напрямку або проти людей вони можуть завдати тяжких травм.