Франція тимчасово заборонила продаж і використання піротехнічних мортир по всій країні до 27 листопада. Обмеження запровадили після того, як такі пристрої застосовували проти поліції та поблизу шкіл під час протестів і блокад навчальних закладів.

Рішення МВС Франції

Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що заборона має запобігти серйозним порушенням громадського порядку під час демонстрацій, а також блокад біля середніх шкіл і університетів. У відомстві зазначили, що рішення пов’язане з ризиками використання піротехнічних виробів у період заворушень, повідомляє The Independent.

У різних регіонах Франції відбулися демонстрації, частина з яких переросла в насильство. За даними видання, учасники протестів використовували феєрверки проти поліцейських.

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Протести біля навчальних закладів

Студентські протести почалися у вересні. Їхні учасники вимагали поліпшити стан шкільних будівель, збільшити кількість учителів і реформувати університетську систему. Однією з помітних форм протесту стали блокади освітніх закладів.

Згодом до руху долучилися профспілки та політичні активісти. Протести також почали відображати ширше невдоволення вартістю життя та станом державних послуг. Піротехнічні мортири є трубами для запуску феєрверків; у разі використання в горизонтальному напрямку або проти людей вони можуть завдати тяжких травм.

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