Франція заявила про причетність Ірану до атак на холодильники — Politico Europe

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що за серією кібератак на холодильники в кількох великих мережах супермаркетів країни стояв Корпус вартових ісламської революції Ірану. Про це він сказав у понеділок на зустрічі G7 у Парижі, повідомляє Politico Europe.

Заява французького міністра

За словами Барро, французькі урядові служби підтвердили відповідальність іранського Корпусу вартових ісламської революції за атаку, яку він назвав безпрецедентною. Міністр також заявив, що проти відповідальних осіб запровадять санкції на європейському рівні.

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Кібератака торкнулася 700 об'єктів продовольчої дистрибуції у Франції. Невдовзі після заяви міністра французькі прокурори повідомили про початок розслідування зламів.

Атаки в Європі

Барро коментував інциденти, зафіксовані саме у Франції. Водночас останніми днями хакери атакували продуктові магазини в різних країнах Європи, а також французькі банки крові. Раніше фахівці з кібербезпеки припускали, що ці атаки могли бути частиною гібридної війни Російської Федерації — держави-агресора — проти Європи. У Кремлі заперечували причетність до них.

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