Франція закликає Німеччину узгодити доктрину далекобійної зброї — Meduza English

Франція закликає Німеччину уточнити, як Берлін застосовуватиме далекобійні озброєння у разі конфлікту з росією. Париж побоюється, що неправильне сприйняття таких дій Москвою може втягнути Європу в ядерну ескалацію, повідомляє Meduza English із посиланням на Financial Times.

Переговори щодо спільного підходу

Французька сторона розпочала переговори з німецькими посадовцями, щоб узгодити доктрину Берліна щодо використання далекобійних озброєнь із ядерною стратегією Франції. Німеччина нарощує арсенал засобів великої дальності, які, зокрема, можуть завдавати ударів углиб території росії.

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За словами одного зі співрозмовників Financial Times у Франції, без чітких сигналів російська сторона може неправильно оцінити ситуацію, і це здатне наблизити сторони до ядерного порогу без усвідомлення цього. Французькі посадовці також побоюються, що Москва може покласти на Париж відповідальність за удари, здійснені партнерами Франції.

Французька ядерна термінологія

Одне з джерел видання заявило, що Франція виробила власну «ядерну граматику і словник», яких, на його думку, бракує Німеччині. Високопосадовець із Німеччини сказав, що Берлін цілком погоджується з потребою спільної доктрини. За його словами, переговори затрималися через внутрішні дискусії у Франції про майбутнє її ядерної стратегії, однак тепер набирають темпу.

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