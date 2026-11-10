Франція замовила два військові супутники IRIS за €1,5 млрд — Breaking Defense

Французьке Генеральне управління озброєнь уклало контракт вартістю €1,5 млрд із Airbus Defence and Space та Thales Alenia Space на розробку двох супутників спостереження за Землею для збройних сил Франції. Про це повідомляє Breaking Defense.

Програма IRIS

Контракт передбачає створення, виробництво та випробування двох супутників нового покоління в межах програми IRIS. Також він охоплює їхню експлуатацію на орбіті та технічне обслуговування. Програма має забезпечити французьким військовим стратегічні можливості розвідки й спостереження.

Нові апарати мають замінити три супутники чинного угруповання Optical Space Component, або CSO. За даними французького оборонного відомства, IRIS забезпечуватиме чіткіші знімки та швидший доступ до відзнятих матеріалів.

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Розподіл робіт і строки

Airbus Defence and Space буде головним виконавцем контракту: компанія постачатиме платформи для обох супутників, більшу частину корисного навантаження першого апарата та відповідатиме за наземний сегмент програми.

Thales Alenia Space виступатиме співвиконавцем і постачатиме оптичні системи. У компанії заявили, що інфрачервоні можливості супутників дадуть змогу отримувати зображення надвисокої роздільної здатності в будь-якій точці Землі, зокрема за слабкого освітлення та вночі. Перший супутник планують ввести в експлуатацію у 2033 році, а всі апарати мають бути виведені на орбіту до 2035 року.

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