Франція запропонувала Швейцарії залучити її компанії до розробки нових можливостей франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T NG. Берн розглядає цю систему як один із варіантів поряд з ізраїльською Barak MX, повідомляє Anadolu Agency.

Промислове партнерство

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен в інтерв’ю швейцарській газеті Neue Zurcher Zeitung заявила, що закупівля має передбачати не лише контракт, а й повноцінне промислове партнерство. За її словами, швейцарська промисловість може долучитися до створення нових спроможностей системи, зокрема до інтеграції нових сенсорів.

Вотрен не стала розкривати подробиці переговорів щодо можливості обслуговування комплексу безпосередньо у Швейцарії. Водночас вона сказала, що придбання SAMP/T NG дозволило б країні отримати необхідні можливості технічного обслуговування на власній території та підтримувати довгострокову оперативну автономію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Терміни постачання

За словами французької міністерки, конкретні пропозиції щодо участі швейцарських компаній уже є. Вона також вказала на їхню чинну співпрацю з оборонними компаніями MBDA і Thales.

Терміни постачання залежатимуть від дати оформлення замовлення, зазначила Вотрен. Поточні переговори, за її словами, спрямовані на те, щоб перші поставки могли розпочатися вже у 2029 році. Франція також може розглянути навчання швейцарського персоналу силами своїх ВПС, якщо Берн звернеться з таким запитом.

Читай нас у