Франція на кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, запропонувала включити до підсумкового рішення ціль для нафтогазової галузі: досягти майже нульової інтенсивності викидів метану до 2030 року та припинити рутинне спалювання і скидання газу в атмосферу. Про це Health Policy Watch повідомляє з посиланням на виступ міністерки екологічного переходу Франції Монік Барбу.

Барбу закликала учасників саміту підтримати звернення до президентств COP31 — Австралії та Туреччини — щодо включення метану до тексту рішення. За її словами, президентства підтвердили намір згадати метан у документі, однак подробиць ще не оприлюднили.

Деталі рішення ще не визначені

Наразі невідомо, чи міститиме погоджений текст конкретні цільові показники, заклик припинити рутинне спалювання газу або вимоги щодо державного регулювання. Представник міжнародної екологічної організації Clean Air Task Force Джонатан Бенкс припустив, що найімовірнішим результатом стане загальна заява про важливість скорочення викидів метану без окремих зобов’язань для енергетики, сільського господарства та сфери відходів.

Декларацію Global Methane Pledge, оприлюднену напередодні та спрямовану на перетворення зобов’язань на політики, регулювання й інвестиційні плани, спершу підтримали сім країн: Бельгія, Канада, Німеччина, Індонезія, Федеративні Штати Мікронезії, Норвегія та Велика Британія.

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Фінансування та відставання від цілей

Філантропічні донори також пообіцяли понад 480 млн доларів на скорочення викидів метану в енергетиці, аграрному секторі та сфері відходів, а також на заходи щодо зменшення викидів чорного вуглецю, розвиток чистого приготування їжі, транспорту й охолодження. За даними UN Climate Change, це доповнює понад 530 млн доларів, наданих із часу запуску Global Methane Pledge у 2021 році.

За оцінкою Climate Policy Initiative та Climate and Clean Air Coalition, відстежене фінансування скорочення метану зменшилося з 7,7 млрд доларів у 2021 році до 5,2 млрд у 2023-му. Це становить близько 4% від орієнтовних 122 млрд доларів щорічних потреб для виконання зобов’язань Global Methane Pledge, що передбачає скорочення викидів щонайменше на 30% від рівня 2020 року.

За даними Світового банку, у 2025 році нафтовидобувні компанії спалили 167 млрд кубометрів газу — найбільше з 2019 року. Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що концентрація метану в атмосфері 2025 року досягла рекордних 1948 частин на мільярд.

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