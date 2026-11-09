Франція запустила мережу 14 портів для протидії наркотрафіку — Cyprus Mail

Франція під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Парижі 9–10 листопада офіційно запустила міжнародну мережу для протидії маршрутам наркотрафіку через морські порти. Ініціатива, яку підтримують країни G7, охоплює 14 портів і має посилити обмін розвідувальною інформацією та координацію між митними, портовими й правоохоронними структурами.

Учасники мережі

До мережі увійшли країни «Групи семи» — Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США, а також Бразилія і Південна Корея. У ній також братимуть участь великі міжнародні порти та Інтерпол, Управління ООН з наркотиків і злочинності, Міжнародна морська організація і Всесвітня митна організація, повідомляє Cyprus Mail.

Контейнери та маршрути постачання

Мережа має охопити весь ланцюг наркотрафіку — від країн виробництва і транзиту до ринків призначення. Її завданнями визначили виявлення маршрутів перевезення наркотиків, поліпшення виявлення контейнерів, які використовують злочинні організації, та оперативну взаємодію портів і митних служб.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що міжнародний вимір ініціативи дасть змогу посилити роботу французького МВС та інших відомств у боротьбі з проблемою наркотиків. За даними французького уряду, з кінця 2025 року країна уклала понад 20 двосторонніх угод щодо співпраці у протидії наркотрафіку та за рік більш ніж на 30% збільшила кількість профільних працівників у Латинській Америці й Карибському регіоні.

Французька сторона також заявила, що співпраця з країнами Північної Африки та Близького Сходу сприяла екстрадиції понад 20 осіб у 2025 році.

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