Франція звинуватила КВІР у кібератаках на магазини — Baltic News Network

Французька влада звинуватила Іран у кібератаках на торговельні об’єкти по всій країні, які на початку жовтня вразили сотні супермаркетів. Як повідомляє Baltic News Network, французькі посадовці пов’язують атаки з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та заявили, що Тегеран зіткнеться з наслідками.

Збій у холодильних системах

Зловмисники отримали доступ до систем, які контролюють температуру в холодильниках і морозильних камерах. У деяких випадках температуру підвищували до 50 градусів Цельсія, через що частина обладнання загорілася. Працівникам магазинів довелося утилізувати значні обсяги зіпсованого м’яса та розталого морозива.

За оцінками, загальні збитки сягнули десятків мільйонів євро. Атаки торкнулися загалом 700 комерційних об’єктів, зокрема супермаркетів, невеликих м’ясних крамниць, бійень і підприємств харчової промисловості. Зафіксовано щонайменше 15 пожеж.

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Франція готує правову відповідь

У спільному звіті французьких розвідувальних і кібербезпекових служб відповідальність за атаки поклали на Shahid Kaveh — кіберпідрозділ, пов’язаний із КВІР. За даними французької сторони, зловмисники діяли під прикриттям угруповань CyberAveng3rs і Cyber Isnaad Front. Франція заявила, що пов’язала підрозділ з атаками через використану цифрову інфраструктуру, подібність методів до інших його операцій і сліди перської мови.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що іранського посла викликали для пояснень, а також обговорюються подальші санкції Європейського Союзу проти Ірану. Прокуратура Парижа повідомила про звернення щодо видачі міжнародних ордерів на арешт імовірних виконавців. Місія Ірану при ООН не відповіла на запит про коментар, тоді як Тегеран послідовно заперечує причетність до шкідливих кібератак.

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