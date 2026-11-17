Француз Артур Фіс у Турині переміг іспанця Рафаеля Ходара з рахунком 4:6, 6:2, 6:2 у матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP. Завдяки цій перемозі Фіс зберіг шанси на вихід до півфіналу, повідомляє Channel NewsAsia.

Перелом після першого сету

У першій партії сьомий номер світового рейтингу Фіс мав три брейк-пойнти: два у третьому геймі та ще один за рахунку 4:4. Втім, вирішальний брейк зробив Ходар, який за рахунку 5:4 виграв подачу суперника та забрав сет.

Іспанець, який у дебютному сезоні в турі піднявся з позицій у середині сотні до топ-10 світового рейтингу, у стартовій партії змушував Фіса багато рухатися завдяки потужній та точній грі на задній лінії.

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Два брейки та медична пауза

У другому сеті Фіс двічі поспіль виграв подачу суперника й повів 5:1. У цей момент Ходар узяв медичну паузу, однак після неї не зміг змінити перебіг матчу. Француз упевнено зрівняв рахунок за сетами, регулярно завершуючи розіграші віннерами з форхенду.

У вирішальній партії Фіс ще двічі зробив брейк. Матч він завершив потужною подачею, яку Ходар спрямував у сітку. Для іспанця це стала друга поразка на турнірі після матчу з першою ракеткою світу Александером Звєрєвим.

Фіс став першим тенісистом, народженим 2004 року або пізніше, який виграв матч на Підсумковому турнірі ATP. Також він став першим французом за 15 років, що здобув перемогу на цьому змаганні.

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