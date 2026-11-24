Французька фармацевтична компанія Sanofi придбає американську біотехнологічну компанію Insmed, що базується у штаті Нью-Джерсі, США, за 41 млрд доларів. Угода надасть Sanofi два вже схвалені препарати для лікування захворювань легень, повідомляє STAT News.

Умови придбання

Sanofi заплатить 175 доларів за акцію Insmed, використавши власні кошти та боргове фінансування. До того як Bloomberg минулого тижня повідомив про можливу угоду, акції Insmed коштували приблизно 120 доларів. Після публікації їхня ціна зросла.

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Препарати та розробки

Разом із двома схваленими препаратами Sanofi отримає ще один препарат Insmed, який перебуває на третій фазі клінічних випробувань. STAT News називає це придбання одним із найбільших у біофармацевтичній галузі за останні роки.

Розширення портфеля

За даними видання, Sanofi прагнула розширити портфель розробок через очікувані втрати доходів від Dupixent — препарату, спрямованого на запалення та схваленого за дев’ятьма показаннями. Компанія шукала цілі для поглинання з активами на пізніх стадіях розробки або вже комерційними препаратами, що відповідають її фокусу на імунології та рідкісних захворюваннях.

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