Французька компанія у сфері штучного інтелекту Mistral відкриває штаб-квартиру для Азійсько-Тихоокеанського регіону в Сінгапурі. Вона також планує подвоїти регіональний штат до 200 співробітників до 2027 року, повідомляє Fortune.

Ставка на відкриті моделі

Компанія розраховує на інтерес регіону до моделей із відкритими вагами — таких, які користувачі можуть завантажувати й запускати на власному обладнанні. У Південно-Східній Азії вже використовують китайські відкриті моделі: національна програма досліджень ШІ Сінгапуру створила останню версію моделі SEA-LION на базі Qwen від Alibaba, а банк OCBC застосовує відкриті моделі, зокрема DeepSeek, у понад 30 внутрішніх банківських інструментах.

Комерційна директорка Mistral Марджорі Яневич заявила, що компанія прагне конкурувати з китайськими розробниками завдяки практичній підтримці клієнтів. За її словами, для впровадження моделі ШІ потрібні не лише її інтелектуальні можливості, а й технології розгортання, інструменти для створення робочих процесів та інженери, які працюють безпосередньо з клієнтами. Яневич стверджує, що в китайських моделей один або кілька цих компонентів часто відсутні, коли компанії намагаються запустити їх у виробниче використання.

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Науковий центр і співпраця з державою

Сінгапурський офіс також працюватиме як розширений науковий центр Mistral. Компанія має намір розробляти передові моделі для державного сектору регіону, високотехнологічного виробництва та робототехніки. Віцепрезидент Mistral із доходів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Джефф Сун повідомив, що понад 70% місцевої команди становлять інженери та науковці, а більшість останніх наймів припала на наукові й інженерні посади.

Зв'язки Mistral із Сінгапуром почалися у 2024 році після звернення Міністерства оборони країни. У листопаді 2025 року компанія також підписала меморандум про взаєморозуміння з сінгапурським Агентством науки і технологій Home Team, що працює у сфері громадської безпеки. Сторони домовилися поглиблювати співпрацю у відео-ШІ, втіленому ШІ та кібербезпеці.

Mistral позиціонує себе як альтернативу американським і китайським постачальникам ШІ для організацій, які прагнуть автономії. За словами Яневич, для державних і приватних структур питання технологічного суверенітету стало вимогою під час вибору партнерів для створення ШІ-систем.

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