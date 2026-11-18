У США французька карбонізована віскозна тканина Raycarb C2B може стати одним із бар’єрів для нарощування випуску ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 MSE. Матеріал виготовляє ArianeGroup, а американська Park Aerospace переробляє його на термостійкий композит для захисту компонентів твердопаливного ракетного двигуна, повідомляє AeroTime.

Твердопаливні двигуни для PAC-3 MSE виробляє L3Harris, а складання перехоплювачів здійснює Lockheed Martin на підприємстві в Камдені, штат Арканзас. PAC-3 MSE є найсучаснішим перехоплювачем сімейства Patriot: він використовує технологію кінетичного перехоплення балістичних ракет і має двоімпульсний ракетний двигун.

Розширення виробництва у Франції та США

Raycarb C2B виробляють із віскози, яку піддають контрольованому нагріванню до стану вуглецевої тканини. Після просочення фенольною смолою вона стає композитом, що поступово зношується під дією високих температур і захищає конструкцію двигуна. За даними Park Aerospace, цей матеріал також застосовували в ракетах Standard Missile-3 ВМС США.

У березні 2025 року Park Aerospace погодилася авансувати ArianeGroup 4,59 млн євро на обладнання для додаткового виробництва у Франції. Компанія також зобов’язалася закупити Raycarb C2B орієнтовно на 36 млн євро до грудня 2033 року. Очікується, що французьке розширення запрацює у 2028 році, а додаткові обсяги порівну розподілять між Park Aerospace та програмами ArianeGroup.

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Голова і генеральний директор Park Aerospace Браян Шор заявив, що цих потужностей недостатньо для випуску 2 тисяч PAC-3 MSE на рік. У липні 2026 року компанії підписали попередню угоду про будівництво окремого заводу Raycarb C2B у США, усю продукцію якого має отримувати Park Aerospace. Американська компанія планує авансувати 25 млн доларів за майбутні поставки, а місце розташування підприємства не розкривали.

Плани Пентагону

Армія США прагне до кінця 2030 року потроїти виробничі потужності PAC-3 MSE. У січні 2026 року сторони визначили цільовий показник приблизно у 2 тисячі перехоплювачів на рік, тоді як у 2025 році було поставлено 620 ракет. У липні Армія США надала Lockheed Martin семирічну модифікацію контракту на 53,86 млрд доларів, збільшивши загальну граничну вартість програми до 58,62 млрд доларів.

Пентагон також намагається відновити в країні виробництво віскозних і вуглецевих матеріалів для твердопаливних двигунів. Водночас нові матеріали ще мають пройти випробування та кваліфікацію для використання у двигуні PAC-3 MSE, що може зайняти роки. Серед інших обмежень виробничого ланцюга названо головки самонаведення: у квітні 2026 року Пентагон уклав із Boeing семирічну рамкову угоду про потроєння їхнього випуску.

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